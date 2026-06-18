次期iOS 27で、ようやくアラームとタイマー専用の音量スライダーが新設されると報じられています。

これまでiOSでは、着信音や通知音、アラームなどの音量を調整する設定が1つにまとめられていました。一応「ボタンで変更」設定をオフにすれば、着信音や通知音の音量を固定したまま、本体側面のボタンでメディア音量（音楽・動画・ゲームなど）のみを上下できるようになります。これにより、メディアとは別の設定をすることは可能でした。とはいえ、この仕様は難解です。

しかし、開発者向けにリリースされたiOS 27ベータ1では、着信音、アラームとタイマー、そして通知とシステム向けに、それぞれ独立した音量を設定できるようになりました。これはiPhoneの「設定」アプリ内にある「サウンドと触覚」に、新たなオプションが追加されたことによるものです。

「アラームとタイマー」と「通知とシステム」の音量スライダーには「着信音の音量に合わせる（Match Ringtone Volume）」というトグルスイッチが搭載されており、これをオフにすることで個別に調整できるようになります。

ちなみに通知やシステムの音量設定について、iOS 27ベータ版の設定画面では「テキストメッセージの受信音やキーボードのクリック音、カメラのシャッター音」などが対象になると説明されています。

今回の変更は小さなアップデートにも見えますが、これまでiPhoneのアラーム音量を適切に保つのに苦労していたユーザーにとっては、使い勝手が大きく向上しそうです。

Source: BGR, 9to5Mac

Image: Stephen Walker／Unsplash

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