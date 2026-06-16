B‐R サーティワン アイスクリームは6月23日、「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)を発売する。

「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)

好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選び、その上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて可愛いサンデーに仕上げた。

「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)

アイスクリームを持つアンパンマンたちをデザインしたオリジナルのシールスリーブも付いてくるので、食べたあとも楽しく遊ぶことができる。

オリジナルのシールスリーブ付き

可愛いどうぶつをモチーフにしたハッピーフレンズ(450円)も販売中。うさぎ、パンダ、きょうりゅうの3種類をラインナップする。

「ハッピーフレンズ(うさぎ/パンダ/きょうりゅう)」(450円)

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV