【サーティワン】アンパンマン＆ばいきんまんが「ハッピーフレンズ」に登場 - 食べたあとも遊べるシールスリーブ付き
B‐R サーティワン アイスクリームは6月23日、「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)を発売する。
「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)
好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選び、その上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて可愛いサンデーに仕上げた。
「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)
アイスクリームを持つアンパンマンたちをデザインしたオリジナルのシールスリーブも付いてくるので、食べたあとも楽しく遊ぶことができる。
オリジナルのシールスリーブ付き
可愛いどうぶつをモチーフにしたハッピーフレンズ(450円)も販売中。うさぎ、パンダ、きょうりゅうの3種類をラインナップする。
「ハッピーフレンズ(うさぎ/パンダ/きょうりゅう)」(450円)
©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
「ハッピーフレンズ アンパンマン/ばいきんまん」(560円)
好きなキッズサイズのアイスクリームを1個選び、その上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて可愛いサンデーに仕上げた。
アイスクリームを持つアンパンマンたちをデザインしたオリジナルのシールスリーブも付いてくるので、食べたあとも楽しく遊ぶことができる。
オリジナルのシールスリーブ付き
可愛いどうぶつをモチーフにしたハッピーフレンズ(450円)も販売中。うさぎ、パンダ、きょうりゅうの3種類をラインナップする。
「ハッピーフレンズ(うさぎ/パンダ/きょうりゅう)」(450円)
©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV