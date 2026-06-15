トリプラ、今期営業予想を上方修正 通信費など費用効率化が寄与 トリプラ、今期営業予想を上方修正 通信費など費用効率化が寄与

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ｔｒｉｐｌａ<5136.T>は１５日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想は前回予想の３４億９３００万円から３５億１００万円（前期比３６．１％増）、営業利益予想は７億５５００万円から８億２２００万円（同５８．２％増）、最終利益予想は５億１０００万円から６億１００万円（同１９．９％増）に引き上げた。



４月中間期に売上高が前回予想の１６億５３００万円から１６億６２００万円（前年同期比３５．１％増）、営業利益が３億８３００万円から４億６７００万円（同９５．６％増）、最終利益が２億４９００万円から３億５７００万円（同５４．１％増）に上振れして着地。売上高が期初計画並みの水準で推移したなか、通信費をはじめとする各種費用の見直し・削減による費用効率の改善が奏功し、営業利益が計画を上回った。加えて、為替差益の発生や受取利息の増加などが経常利益及び最終利益を押し上げた。受取利息の増加には予約エンジン「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｏｋ」の取扱高の拡大及び事前決済比率の向上で、預り金残高が増えたことが影響した。



出所：MINKABU PRESS