◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本ーオランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。前半を0−0で折り返した。

先発メンバー11人は全員が海外クラブの所属。W杯において、日本代表の先発にJリーグ所属の選手がいないのは、これが初めて。左シャドーにはMF前田が起用された。

前半3分、最初のシュートをオランダFWマレンに許すも、GK鈴木彩が好セーブ。

15分にはMF久保が左で起点をつくり、DF谷口がクロスを供給。ニアサイドに前田が詰めたが、相手DFに潰された。28分、ゴール前でMF中村がボールを収めるも、シュートを打てず。パスを受けたDF伊藤が左ミドルを放ったが、バーの上に外れた。

33分、オランダの右CK。FWマレンのヘディングシュートをGK鈴木彩が防いだ。

43分には右からのクロスにファーサイドのMF中村が右足を振り抜いたが、ゴール左に外れた。45分にはMF鎌田のパスにFW上田が右ボレーを放つも、惜しくもサイドネットに阻まれた。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。