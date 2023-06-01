12日（日本時間）に開幕したサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」。世界一を決める戦いの火蓋が切られたなか、日本代表は15日5時、オランダとのグループリーグ初戦に臨む。本稿では、スマートフォンなどでの視聴方法をご紹介する。

各社プレスリリースより引用

ネット配信

ストリーミングサービスでの配信はDAZNとNHK ONEで行われる。

全104試合をライブ配信するDAZNでは、日本代表の全試合が無料配信される。全試合の見逃し配信やハイライトも配信予定で、ショートハイライトとデイリー現地最新リポートは無料で楽しめる。加えて、DAZNでは準決勝の2試合／3位決定戦／決勝戦も無料配信予定。

また、対オランダ戦はNHK地上波で生中継されるため、NHK ONEでも同時配信を楽しめる。NHKの受信契約がある世帯は、追加料金不要で利用可能。大会期間中のハイライト番組もすべてNHK ONEで同時配信され、見逃し配信も行われる。

地上波／BS

地上波はNHK、衛星放送はNHK BSプレミアム4K（BSP4K）での生中継となる。15日の対オランダ戦については、民間放送での生中継予定はない。

なお、対オランダ戦の次に日本代表が出場するのは、21日13時～の対チュニジア戦。そのほかの試合を生中継する放送局や、スマートフォンでさらに楽しむ方法などについても本誌記事で取り上げている。