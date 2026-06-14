「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）を９分２４秒アングルスラムで撃破し、王座に返り咲いた。２月１１日の大阪大会では極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の介入や反則なども受け、わずか２分８秒で敗れて王座を奪われる屈辱を味わったが、因縁の宿敵に雪辱成功。さらに、プロレスデビュー半年ながらシングル最強を決める真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」出場への意欲を表明したが、三十路の大物ルーキーは「他の人と同じペースでやっていると早く終わりが来てしまう」と焦燥感も吐露した。

今回もセコンド陣の介入で袋だたきにあったが、本隊の竹下幸之介、矢野通の助太刀で１対１に突入。ＮＥＶＥＲらしい正攻法の肉弾戦ではリバース式のアングルスラムを初公開するなど豪快なファイトで制圧し、雪辱の３カウントを奪った。デビュー半年の節目でベルトを奪還し、「途中で（救済に）来てくれた矢野さん、竹下さんに助けられて取ることができた。ベルトを取り返せた実感はあるが、（最初から最後まで）１人で戦い抜くという僕が目指すプロレスラー像には、遠からずも、まだ近からずという形で終わったかな」と課題もにじませつつ、「上半期の総決算（となる大会）で、取られたものを取り返すという目標が達成できたのは、しっかりやってきてよかった」と実感を込めた。

１月４日のプロレスデビュー以来、ＥＶＩＬ（現ＮＡＲＡＫＵ）、体重１７０キロのドン・ファレ、成田と、極悪軍団との抗争が続いていたが、「僕としては（抗争を）一区切りにしたい気持ちは強い」と終止符を強調。反則、介入などプロレスの洗礼を浴びながら成長してきた半年間を振り返り、「反則に対するやり方は学べたが、真っ向勝負をする選手とやった方が手に入る技術もあると思う。真っ向勝負への成長はこれから先の段階になる」と、自身の中の課題として捉えた。

この日「Ｇ１クライマックス」の出場選手２０人のうち１６人が発表されたが、五輪王者の名前はなかった。残り４枠は出場権を懸けた決定戦で決まるが、出場を懇願したウルフは「それこそ、Ｇ１は全てのユニットから選手が出てくるので、出るか出ないかで僕の成長速度は変わってくると思うんですよね。新日本は基本的に高校とか大学を卒業した（直後の）人が入るわけで、僕は今年（学年的には）３１歳になる年なので、他の人と同じペースでやっていると早く（全盛期の）終わりが来てしまう…ってなると、ステップアップしていくスピードは他の選手と比べて速くないとダメだと思っているので。そのためにも今年はＧ１に出て、もちろん勝ちたい気持ちもある中、たくさんの人と試合をして、いろんなプロレスを学びたい気持ちが強いです」と意思表示した。

Ｇ１はシングル最強を決めるリーグ戦で、連日トップ選手同士の一騎討ちが続くハードスケジュールとなる。「もちろん、今年プロレスを始めたヤツがすぐに出られるかって意見があるのは重々承知の上だが、プロレスをやっているからにはトップを目指すのはいいこと。今回の試合をしっかり見てもらって、ウルフなら出しても大丈夫だと思ってもらえたらうれしい」と意欲を燃やした。