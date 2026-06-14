ホワイトソックス戦で無双投球

【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回途中まで完全試合を継続する快投を見せた。しかし8回2死の場面で、名手のムーキー・ベッツ内野手が痛恨の失策で終了。試合後、“当事者”のベッツが目を真っ赤にして反省した。

まさか、まさかだった。前回登板で22者連続アウトで降板していた山本はこの日も先頭から凡打の山を築いた。8回2死まで1人の走者も許さなかったが、マイドロスの打球をベッツがまさかのファンブル。一塁へ投げることができず、エラーで快挙は幻に終わった。

山本は気を取り直して後続を抑えたが、9回先頭に被弾してノーヒットノーランも終了。8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容だった。

試合後、ベッツは呆然とした様子で報道陣の取材に応じた。「なんてことのないゴロをエラーしてしまった」と首を横に振り、「言い訳をするつもりはない」と猛省した。

イニング終了時には山本に声を場面が中継に映し出された。「なんだろう……なんて言えばいいのかな……なんだろう……えーと……もちろん……あの状況では……勝利が最も大事なこと。私たちはそれを大切にしている」と、珍しく言葉が絞り出せずにいた。（Full-Count編集部）