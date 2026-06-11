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YouTubeチャンネル「アポロCh. ~音楽とバイクと古着と~」が、「やっと納車した異次元カスタムしたバイクをついに公開！！」と題した動画を公開した。動画では、メンバーのゆーいちが念願のホンダ・フュージョンを納車。しかし、その奇抜なカスタムやまさかの「恐竜コスプレ」姿でメンバーから総ツッコミを受ける事態となった。



この日はゆーいちを主役とした納車企画。ゲストとして小柄二輪チャンネルのなっちゃんが登場し、さらにビデオ通話でわっすも参加するなど、序盤から賑やかな雰囲気でスタートした。メンバーたちは女性ゲストを前に「合コンの最初の質問みたい」と浮き足立ち、さーさに至っては「リミッター崩壊」とイジられるほどハイテンションなやり取りを繰り広げた。



いよいよお披露目されたフュージョンは、緑色のボディに「MS-06」と印字された“ザク仕様”。ゆーいちは自作のステッカーを持ち込むなど並々ならぬこだわりを見せるが、なっちゃんからは「私フュージョンダサいんですよ」と率直すぎる本音が飛び出す。さらに、さーさから納車祝いとして渡された箱を開けると、中に入っていたのは恐竜の着ぐるみ。それを着てバイクに跨るゆーいちの姿に、さーさも思わず「なんでお前はこうなる」と腹を抱えて大爆笑した。



その後、メンバーでツーリングへ出発。外装のクセの強さにエドからは「隣を走るのが恥ずかしい」と不満が噴出。「ガンダムファンに怒られるぞ」と散々イジられ続けるが、ゆーいちは「ワンパターンのカスタムは飽きた」と語り、周囲の目を気にせず「自己満」を貫く強靭なメンタルを見せつけた。



終始、最年長のゆーいちがメンバーやゲストから愛のあるイジりを受け続ける展開となった今回の動画。大人になっても本気でふざけ合い、我が道を突き進む彼らの愉快な関係性が存分に楽しめる内容となっている。