クロックス、「トイ・ストーリー」新コレクションを6月17日から販売開始ジェシーのブーツやエイリアンをモチーフにしたデザインが登場
【クロックス：「トイ・ストーリー」新コレクション】 6月17日 発売 価格：7,150円～
価格：19,800円
価格：9,900円
価格：8,250円
価格：7,150円
価格：9,900円
価格：9,900円
価格：2,420円
クロックスは、ディズニー&ピクサーの「トイ・ストーリー」の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションを6月17日より発売する。価格は「トドラー ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ」が7,150円など。
今回のコレクションでは、作中のおなじみのキャラクターである「ジェシー」のスタイルを表現したユニークなブーツをはじめ、愛らしい「エイリアン」を大胆にデザインしたクラシック クロッグがラインナップ。
さらに、昨年好評だったというウッディ&バズにインスパイアされたデザインも再販売。大人向けサイズからキッズ、トドラーサイズまで幅広く展開され、ファミリー全員で「トイ・ストーリー」の遊び心あふれる世界観を足元から楽しめる。
製品概要
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ
価格：19,800円
サイズ：22cm～31cm
※オンラインストア限定販売
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ
価格：9,900円
サイズ：22cm～31cm
キッズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ
価格：8,250円
サイズ：18cm～21cm
トドラー ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ
価格：7,150円
サイズ：14cm～17.5cm
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / シェリフ 「ウッディ」 / クロッグ
価格：9,900円
サイズ：20cm～31cm
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / バズ / クラシック クロッグ
価格：9,900円
サイズ：20cm～31cm
トイ・ストーリー キャラクター 5パック
価格：2,420円
単品価格：各660円
(C) Disney/Pixar