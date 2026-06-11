【クロックス：「トイ・ストーリー」新コレクション】 6月17日 発売 価格：7,150円～

クロックスは、ディズニー&ピクサーの「トイ・ストーリー」の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションを6月17日より発売する。価格は「トドラー ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ」が7,150円など。

今回のコレクションでは、作中のおなじみのキャラクターである「ジェシー」のスタイルを表現したユニークなブーツをはじめ、愛らしい「エイリアン」を大胆にデザインしたクラシック クロッグがラインナップ。

さらに、昨年好評だったというウッディ&バズにインスパイアされたデザインも再販売。大人向けサイズからキッズ、トドラーサイズまで幅広く展開され、ファミリー全員で「トイ・ストーリー」の遊び心あふれる世界観を足元から楽しめる。

製品概要

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ

価格：19,800円

サイズ：22cm～31cm

※オンラインストア限定販売

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：9,900円

サイズ：22cm～31cm

キッズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：8,250円

サイズ：18cm～21cm

トドラー ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

価格：7,150円

サイズ：14cm～17.5cm

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / シェリフ 「ウッディ」 / クロッグ

価格：9,900円

サイズ：20cm～31cm

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / バズ / クラシック クロッグ

価格：9,900円

サイズ：20cm～31cm

トイ・ストーリー キャラクター 5パック

価格：2,420円

単品価格：各660円

(C) Disney/Pixar