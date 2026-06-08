この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「本当に死ぬなと…」月給60万の港湾物流を3日で辞めた理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【社不】「車のために借金をしました」6年で6社辞めた25歳、自己破産する【80人目】」を公開した。動画では、高校卒業後6年間で6社を退職し、借金600万円を抱えて自己破産手続き中だという25歳のボボボさんが登場し、壮絶な職歴を語っている。



話題は、ボボボさんの波乱万丈な職歴について。1社目のアニメグッズ販売店をお局との確執で退職後、給与の高さに惹かれ港湾物流の会社に入社。しかし、サビだらけの船の上で命綱なしで走る職人たちを目の当たりにし、「本当に死ぬなと思った」と命の危険を感じてわずか3日で退職したエピソードを明かした。



その後、UberEatsの配達員や中古買取店を経て、高級外車の磨き屋に入社。気温53度にもなる過酷な環境での洗車業務に加え、購入したばかりの車を友人が運転中に大破させ、修理費40万円を背負うことに。これが引き金となり、消費者金融からの借り入れを繰り返す自転車操業に陥ったという。



その後も、スポーツカー専門店やデイサービスに入社するも、それぞれ人間関係や責任の重さに耐えきれず1日で退職。「朝起きたら仕事に行きたくなくなっていた」と限界を迎えた様子を赤裸々に語った。



現在はうつ病と診断され、総額約600万円の借金を抱えて自己破産手続き中だというボボボさん。苦笑いを浮かべながら「今後は真っ当に生きていこうかなと」と反省の弁を述べつつ、失業保険を受給しながら少しずつ再起を図る姿が印象的な対談となっている。