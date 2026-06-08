松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、6月12日午後3時から、「にんにく醤油の揚げる厚切り豚テキ定食」「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」を発売する。

昨年好評を得た人気メニューが、今年も登場する。特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに揚げた肉は、一口食べれば想像以上の柔らかさ。大満足のボリュームで、圧倒的な食べ応えを約束する。肉の甘みと旨みをしっかり味わうことができ、濃厚ダレとの見事なマリアージュを楽しめる。



左から：「にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食」、「にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食」

肉は「豚肉」と「鶏肉」の2種類を用意。たっぷりのにんにくを使用した濃厚な味わいがご飯をさらに進ませ、ひとくち毎に幸福感もアップする。甘みのある素揚げキャベツとの相性も抜群なので、ぜひ一緒に食べてほしいという。

［小売価格］

にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食：1050円

にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食：1050円

単品 にんにく醤油の“揚げる”豚テキ：830円

単品 にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ：830円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で購入できる

［発売日］6月12日（金）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp