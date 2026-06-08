全日本空輸（ANA）は、「富士山静岡空港で乗り継いで沖縄へ行こう！キャンペーン」を実施している。

札幌/千歳発静岡行きのNH1262便と静岡発沖縄/那覇行きのNH1263便に乗り継ぎで搭乗した人を対象に、先着400名に新千歳空港と那覇空港のANA FESTAで利用できる1,500円分の電子クーポンをプレゼントする。対象搭乗期間は5月19日から9月30日まで。対象運賃はマイル積算可能な国内線全運賃。座席を使用しない幼児は対象外。

さらに、ANAマイレージクラブ会員を対象に、抽選で10名に花の舞酒造「2025Kura Master金賞受賞ANAオリジナルセット」をプレゼントする。参加登録が別途必要で、応募締め切りは9月30日。商品は10月中旬ごろに発送する。

事前に申し込みフォームから参加登録を行う必要があり、登録期間は5月19日から9月30日まで。4月19日以前に対象便を予約・購入した場合は対象外となる。電子クーポンは登録したメールアドレスに送付する。

ANAの静岡〜札幌/千歳・沖縄/那覇線は、夏スケジュールが終了する9月30日をもって運休することが決定している。