脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。

■モヤモヤを言語化して書き出す！

モヤモヤしているときは、負の感情が頭の中でぐるぐる回っている状態です。本来、自分のために使うはずの貴重な時間とエネルギーが、嫌なことや嫌な相手に奪われてしまうのはもったいないことです。

そんなときは、抱えている問題を分解してみましょう。子どもと一緒に、「何が嫌だった？」「どこが困った？」「それはいつから？」とほどいていきます。そのとき、「それが悔しかったんだね」「不公平だと感じたんだね」と理解を示すだけでも、子どものモヤモヤは解消されていくでしょう。さらに、出てきた言葉を紙に書き出します。「見える化」することで、モヤモヤの正体がはっきりします。

写真＝iStock.com／miya227 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227

そして、出てきた内容を「自分でできること」と「自分ではできないこと」に分けて整理すると、モヤモヤを自分で対処できる問題に変えられます。ここまでできたら、気持ちもすっきりするはず。これは一生使えるセルフコントロールの技術です。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

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中野 信子（なかの・のぶこ）

脳科学者、医学博士、認知科学者

東京都生まれ。脳科学者、医学博士。東日本国際大学特任教授、京都芸術大学客員教授、森美術館理事。2008年東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精力的に行う。著書に『世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた』（アスコム）、『サイコパス』（文藝春秋）、『毒親』（ポプラ社）、『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』（サンマーク出版）、『エレガントな毒の吐き方』（日経BP）、『脳科学で解き明かすあの人の頭のなか』（プレジデント社）など。

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（脳科学者、医学博士、認知科学者 中野 信子 構成＝大島七々三）