¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¤¬Â´¶È¼°¤Ç¸ì¤Ã¤¿µñÀä¤ÈÍ§¾ð¤Î¿ÍÀ¸·±

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• @JensenAckles was recently invited to make a speech at high school graduation. #jensenackles #spnfamily
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- 𝙹𝚎𝚗𝚜𝚎𝚗 𝙰𝚌𝚔𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 (@JensenAcklesPL) May 30, 2026
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