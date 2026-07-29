きょう発表されたレギュラーガソリン平均小売価格は、1リットルあたり170円10銭となりました。資源エネルギー庁は今月27日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格を発表し、先週より10銭高い、1リットルあたり170円10銭でした。値上がりは2週連続です。政府のガソリン補助金は中東情勢の悪化をうけ、1リットルあたり170円近くになるように支給されています。ただ、補助金の財源が減少していて、政府内では、補助を縮小する