7月28日に発生した地震で欠航が続いていた熊本発着の空の便が再開され、県営名古屋空港にも現地へ向かう人の姿が見られました。 【写真を見る】熊本地震から一夜 県営名古屋空港の熊本便再開 医療チームを派遣する病院も｢医療従事者が不眠不休で頑張っている｣ 最大震度7を観測した熊本地震の影響で、県営名古屋空港を発着する熊本便も地震発生以降欠航が続いていましたが、29日は午前から運航を再開しています。 （熊本へ