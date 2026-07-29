◇プロ野球オールスターゲーム2026第1戦 パ・リーグ 7-5 セ・リーグ(28日、東京ドーム)DeNAの牧秀悟選手がインタビュアーとして阪神の森下翔太選手に質問。そのドタバタぶりがDeNAの公式Instagramにアップされました。牧選手は「84回目出場の森下翔太選手」と紹介。森下選手もこれには苦笑いで「2回目です」とツッコミ。その後も牧選手から「緊張していますか？」「今日スタメンですか？」と矢継ぎ早に質問を飛ばします。森下選手