夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第71回は、明石家さんまさん。息長く第一線で活躍し続ける原点はどこにあるのでしょうか。

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お笑い怪獣

明石家さんま（70）のことなら、「お笑いビッグ３」で共演も多いビートたけし（79）とタモリ（80）……あるいは吉本の先輩、後輩に話を聞くのが早いし、色々な話が出て来るはずだが、ここでは限られた取材の中で得た、さんまの人となりがわかるエピソードを。

お笑い界のレジェンド

まずは研ナオコ（72）にお願いした連載、「まっ、いっかで45年」から――。

さんまとは、80年代に「オールスターものまね王座決定戦」（フジテレビ）などで共演したという。当時、研は衣装部屋にもできる広い部屋（マンション）を探していたところ、たまたま、さんまの部屋の真上になった。そのことは不動産屋がこっそり教えてくれた。

さんまが司会のトーク番組に出た時のこと。家の住所を言ったところ、「なんで知ってはるの？」と驚くさんまに、「その上に住んでるのが誰か知ってる？」となって、さんまは頭を抱えながら大笑い。

研は、色々ないたずらをやったという。旅に行った時にさんまにお土産を買ってきた。そのまま届けるのは面白くない。そこで、紐で結わえて上からさんまの家の窓までぶら下げ、コンコンと軽く当ててプレゼントした。そろそろいいだろうと、研が紐を引き上げようとしたら、なぜか重い。引き上げたら熊が鮭を咥えている置き物が縛りつけてあった。そんな遊び心がさんまらしい。もっとも、これには研が「いらない」という手紙をつけて返したという、一流芸能人同士らしいオチまでついているのだが……。

たけし軍団の面々は、たけしから「さんまに付いて勉強しろ」と言われ、一緒に仕事をするように。その１人は松尾伴内（63）。「サタデーナイトショー」（テレビ東京）、「さんま・一機のイッチョカミでやんす」（日本テレビ）などに出て修業をし、92年から「明石家さんまプロデュース 今回もコントだけ」というライブを2014年まで、実に20年以上続けることになった。

さんまは遅刻の常習犯だが、やるとなったらアドリブ、ハプニングが当たり前のライブを４時間やるのもへっちゃら。みんなで楽器を演奏するシーンがあり、松尾がマリンバを叩いた。何かの拍子にバチの頭が取れて会場に飛んだのだが、そのままやっていたら観客がゲラゲラ笑いだし、爆笑に。それに気づいたさんまが演奏を止めて、理由を聞き出し、大笑い。

翌日、松尾は同じ失敗はできないと、バチの頭をしっかり固定した。ところが、さんまには「今日は飛ばなかったのか」、「あんだけウケたのにもったいない。もう１回やったらええやんか」とガッカリされたという。

ハプニングも含めて笑いに変え、舞台を作っていくのかと、松尾は反省したそうだ。そして、こう語った。

「さんまさんは、お笑い怪獣です」

ガダルカナル・タカ（69）は、さんまと飲んだ時の話を教えてくれた。

「明石家さんちゃんねる」（TBS）で松尾と一緒に出演したが、収録後は六本木を何軒かハシゴした。メシ、クラブ、カラオケ……。カラオケは、日本一料金が高い店だったそうで、支払いはすべてさんま。昭和の大スターを思わせる豪遊っぷりだが、そんな時もおネエチャン相手に「恋のから騒ぎ」状態だという。タカはこう語った。

「それがさんまさんにとってはストレッチ、キャッチボール、ノックのようなもの。普段の笑いの訓練になっている」

さんまの原点

よく言われるようにプライベート、仕事のオンもオフもないサービス精神ぶりといえようか。その原点は何か? さんまを追いかけ続けて30年のエムカク著『明石家さんまヒストリー』（１巻、２巻、新潮社）や、吉川圭三著『人間・明石家さんま』（新潮新書）を参考に引用する。

さんまの笑いのセンスは祖父・音一譲りだという。さんまが今も出演している大阪の人気ラジオ番組「MBSヤングタウン」に「音一ファンクラブ」が結成され、電話出演した時のこと。好きな歌手を訊かれ、ピンク・レディーと答え、続けて「どっちが好きか？」と訊かれ、「ワシはピンクの方が好きですな」に皆、ドッカーンと大ウケ。

「徹子の部屋」（テレビ朝日）に出演した時には「僕はおじいちゃんっ子」「おじいちゃんは、（自分を指差し）こんなんです」とも言っている。

さんまの師匠・笑福亭松之助は、精神的支柱そのものだった。19年に93歳で亡くなったが、さんまの番組を見て気がついたことを手紙に書いて、週に３回送ることもある「切手代80円（当時）のつながり」だった。

一方で「芸人は目立たなアカン。反発があったらワシが全部引き受ける。思い切って目立ってこい」とさんまにハッパをかけ、逆に「そんな仕事やらんでもいい。断れ」と、歯止めをかけることもあった。師匠の口癖は「急がず慌てず。あるがままに生きていく」。時に暴走しそうなさんまにとって、貴重なストッパー的存在でもあった。

そんな師匠に背中を押されたさんまが貫いている信念が、

「とにかく思いっきり投球するこっちゃな。怖がっちゃアカンのよ」

松之助はさんまをこう語っている。前掲の『人間・明石家さんま』から。

〈彼（さんま）が皆様から人気をいただいているのは、彼がいつも一生懸命にやっているからでしょう。『今・ここ』を真剣に生きているのが好感を得ているのだと、私は思っています〉

人間思い

ある日、さんまは松之助師匠の息子にこう言ったという。

「自分が年をとったら、師匠の家しか帰るところはない」

師匠に従い、先輩に可愛がられ、後輩からは尊敬されるさんまのオールマイティな性格はどうやって培われたのだろうか。

さんまは産みの母を３歳になる前に亡くした。普段、「母」と言っているのは、実は養母のことだが、そのことはあまり語っていない。それは人としての優しさであり愛情、配慮の問題である。離婚した大竹しのぶには、前夫との間に息子の二千翔がいるが、さんまが今も父親代わりを続けている。それも家族と決めた人への思いやりだろう。

弟が焼死し、辛い時期もあった。ある番組でこう語っている。

「悲しいことも辛いことも、あるとき“全部笑いに変えたんねん”って決めたんや」

常に明るく屈託なく。こんな芸人はさんまをおいて他にいない。さんまにはこそばゆいかもしれないが、そうした「人間思い」の生き様が芸人として、好感を持たれ続けている理由なのではないか。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部