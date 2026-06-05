1998年版『GTO』、全話配信決定 7・20から28年ぶり新シリーズ放送【配信期間】
俳優・反町隆史が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜後10：00）が7月20日からスタートするのに先立って、28年前に一世を風靡した1998年版『GTO』が6月5日からTVerで配信を開始した。
【画像】反町隆史主演の7月期『GTO』ポスタービジュアル解禁
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
新シリーズ放送に先駆けて、1998年版『GTO』のTVer配信がきょうから開始した。1998年版『GTO』は、全12話の平均視聴率（世帯）関東地区で28．5％、最終回は35．7％（ビデオリサーチ調べ）と高視聴率を記録し、平成を代表する「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こした。
鬼塚の型破りでまっすぐな生き方や、松嶋菜々子演じる冬月あずさが鬼塚の行動に戸惑いながらも一番の理解者として支え続けていく姿、そして個性豊かな生徒や教師たちとのやり取りが、多くの視聴者の心をつかんだ。常識にとらわれないやり方で生徒たちの心と真正面から向き合い、体当たりで問題にぶつかっていく鬼塚の姿、さらには、屋上から生徒を宙吊りにしてしまう衝撃的なシーンや、観るものの胸にひびく数々のセリフは、時代を超えて今なお、多くの人の記憶に刻まれている。
2026年版『GTO』の放送を前に1998年版『GTO』を“予習”あるいは“復習”できる。
【配信期間】
6月5日（金）0：00〜7月31日（金）23：59※1日1話ずつ配信開始
＃1「いち教師です」…6月5日（金）配信開始
＃2「変態教師とマドンナ教師」…6月6日（土）配信開始
＃3「問題教師です」…6月7日（日）配信開始
＃4「アイドルで金もうけ」…6月8日（月）配信開始
＃5「ストーカー教師です…6月9日（火）配信開始
＃6「生徒の母親に手を出す危ない教師」…6月10日（水）配信開始
＃7「援助交際する教師」…6月11日（木）配信開始
＃8「二学期の始業式にクビになる教師」…6月12日（金）配信開始
＃9「生徒を無理やり退学させる教師」…6月13日（土）配信開始
＃10「冬月の部屋に泊まり興奮する教師」…6月14日（日）配信開始
＃11「美人看護婦にしかられる暴力教師」…6月15日（月）配信開始
＃12「グレートなティーチャーです」…6月16日（火）配信開始
【画像】反町隆史主演の7月期『GTO』ポスタービジュアル解禁
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
鬼塚の型破りでまっすぐな生き方や、松嶋菜々子演じる冬月あずさが鬼塚の行動に戸惑いながらも一番の理解者として支え続けていく姿、そして個性豊かな生徒や教師たちとのやり取りが、多くの視聴者の心をつかんだ。常識にとらわれないやり方で生徒たちの心と真正面から向き合い、体当たりで問題にぶつかっていく鬼塚の姿、さらには、屋上から生徒を宙吊りにしてしまう衝撃的なシーンや、観るものの胸にひびく数々のセリフは、時代を超えて今なお、多くの人の記憶に刻まれている。
2026年版『GTO』の放送を前に1998年版『GTO』を“予習”あるいは“復習”できる。
【配信期間】
6月5日（金）0：00〜7月31日（金）23：59※1日1話ずつ配信開始
＃1「いち教師です」…6月5日（金）配信開始
＃2「変態教師とマドンナ教師」…6月6日（土）配信開始
＃3「問題教師です」…6月7日（日）配信開始
＃4「アイドルで金もうけ」…6月8日（月）配信開始
＃5「ストーカー教師です…6月9日（火）配信開始
＃6「生徒の母親に手を出す危ない教師」…6月10日（水）配信開始
＃7「援助交際する教師」…6月11日（木）配信開始
＃8「二学期の始業式にクビになる教師」…6月12日（金）配信開始
＃9「生徒を無理やり退学させる教師」…6月13日（土）配信開始
＃10「冬月の部屋に泊まり興奮する教師」…6月14日（日）配信開始
＃11「美人看護婦にしかられる暴力教師」…6月15日（月）配信開始
＃12「グレートなティーチャーです」…6月16日（火）配信開始