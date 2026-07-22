高市首相が寝てないアピールをしようが、マーケットの知ったことではない。政府は21日、高市政権初となる経済財政運営の指針「骨太の方針」を閣議決定。原案の書きぶりが歴史的な円安・債券安を招いた、いわゆる「骨太ショック」によって修正を余儀なくされたにもかかわらず、円安・債券安に歯止めがかからない。株価も先月末の最高値からジリジリと下げ続け、静かなトリプル安が進行中だ。【もっと読む】遠のく株価7万円台…高