《◯◯―◯◯。》という7月12日の投稿から始まり、長方形の中に赤と黄色の四角形を入れた図形、誕生日や性格を記したプロフィール帳の画像、りんごのイラストやリボンの動画を次々に投稿していたスシローの公式X。【写真】争奪戦は必至か、スシローとハローキティーのコラボ「目印チャーム」とある人気キャラクターとのコラボを匂わせていたが、17日についにその全貌が明かされた。「サンリオの代表的キャラクター、ハローキティ