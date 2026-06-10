【開催中】楽天トラベルスーパーSALE×0のつく日！ホテルや温泉宿が半額も
国内・海外旅行がお得に予約できる「楽天トラベル スーパーSALE」が、2026年6月20日（土）23:59まで開催中です。
期間中は、全国の宿泊施設を対象とした21,000点以上のお得なプランが登場。さらに、国内外の宿泊やパッケージツアー、レンタカー、高速バス、アクティビティを対象としたお得なキャンペーンも多数実施しています。
最大50,000円OFFになる豊富なクーポンの配布に加え、抽選で旅行代金が最大全額分「楽天ポイント」で還元されるチャンスも。このお得な機会をぜひお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント最大20倍のSALEプラン
毎月実施している「5と0のつく日から使えるクーポン」（ https://travel.rakuten.co.jp/camp/50luxday/top/ ）の利用期間は、7月2日（木）まで通常の48時間から72時間に延長されています。
予約できる旅行期間は2026年6月1日（月）〜2026年11月30日（月）と長いので、ぜひチェックしてみましょう。
→ 5と0のつく日から使えるクーポンはこちら
「楽天トラベル」のアプリから初めて予約を行うユーザーが利用できる10%オフクーポンを配布中。セールプランや宿泊施設が提供するクーポンと組み合わせて利用することで、最大で35%オフで対象宿泊施設を予約することが可能です。
また、テーマパーク提携ホテルが最大33%オフとなるクーポンに加えて、ルートインホテルズや、三井ガーデンホテルズをはじめとする三井不動産グループのホテルブランドなど、全37のチェーンホテルを対象に、最大33%オフで予約できるクーポンが配布されています。
さらに、海外ホテルを利用することで「楽天ポイント」を15%分追加で進呈するキャンペーンも開催中です。
対象の宿泊施設で利用できる、8%オフクーポンを配布中。セールプランや、宿泊施設が提供する最大20%オフクーポンを併用することで、最大33%オフで予約をすることができます。
対象テーマパーク提携ホテル： 東京ディズニーリゾート（R）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ジャングリア沖縄の各提携ホテルのうち、対象ホテル
対象ホテルチェーン数： 37
旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）、国内ツアー（ホテルチェーン スペシャルオファーのみ）
→ ホテルチェーン スペシャルオファー特設ページはこちら
期間中にエントリーのうえ、対象サービスを予約・旅行したユーザーを対象に、抽選で合計2,500名に「楽天ポイント」を通常ポイント（1%）に加えて、以下の通り進呈されます。
・一等：抽選で30名に旅行金額の全額ポイント ※上限50,000ポイント
・二等：抽選で50名に5,000ポイント
・三等：抽選で2,420名に1,000ポイント
エントリー期間：2026年5月31日（日）10:00〜6月20日（土）23:59
予約期間：2026年6月1日（月）10:00〜6月20日（土）23:59
旅行対象期間：2026年6月1日（月）〜11月30日（月）
対象サービス：国内宿泊、国内ツアー（ANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パック赤い風船）、レンタカー、バス、海外ホテル、海外ツアー、海外航空券
期間中にエントリーのうえ、海外ホテルを予約・利用したユーザーを対象に、「楽天ポイント」が通常ポイント（1%）に加えて、+15%分付与されます。
エントリー期間：2026年5月31日（日）10:00〜6月20日（土）23:59
予約期間：2026年6月1日（月）10:00〜6月20日（土）23:59
旅行対象期間：2026年6月2日（火）〜2027年3月31日（水）
対象：韓国、グアム、シンガポール、台湾、ハワイ（五十音順）等をはじめとする対象エリア内にある、セールプランを販売中のホテル（注3）
それぞれのキャンペーンで適応される期間も長いので、旅行や帰省の予定がある人はお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント最大20倍のSALEプラン
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
期間中は、全国の宿泊施設を対象とした21,000点以上のお得なプランが登場。さらに、国内外の宿泊やパッケージツアー、レンタカー、高速バス、アクティビティを対象としたお得なキャンペーンも多数実施しています。
最大50,000円OFFになる豊富なクーポンの配布に加え、抽選で旅行代金が最大全額分「楽天ポイント」で還元されるチャンスも。このお得な機会をぜひお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント最大20倍のSALEプラン
5と0のつく日からクーポンが配布開始
毎月実施している「5と0のつく日から使えるクーポン」（ https://travel.rakuten.co.jp/camp/50luxday/top/ ）の利用期間は、7月2日（木）まで通常の48時間から72時間に延長されています。
予約できる旅行期間は2026年6月1日（月）〜2026年11月30日（月）と長いので、ぜひチェックしてみましょう。
→ 5と0のつく日から使えるクーポンはこちら
「初めてのアプリ予約なら最大35%OFF!」概要
「楽天トラベル」のアプリから初めて予約を行うユーザーが利用できる10%オフクーポンを配布中。セールプランや宿泊施設が提供するクーポンと組み合わせて利用することで、最大で35%オフで対象宿泊施設を予約することが可能です。
また、テーマパーク提携ホテルが最大33%オフとなるクーポンに加えて、ルートインホテルズや、三井ガーデンホテルズをはじめとする三井不動産グループのホテルブランドなど、全37のチェーンホテルを対象に、最大33%オフで予約できるクーポンが配布されています。
さらに、海外ホテルを利用することで「楽天ポイント」を15%分追加で進呈するキャンペーンも開催中です。
テーマパーク提携ホテル限定クーポン、ホテルチェーンのスペシャルオファーも
対象の宿泊施設で利用できる、8%オフクーポンを配布中。セールプランや、宿泊施設が提供する最大20%オフクーポンを併用することで、最大33%オフで予約をすることができます。
対象テーマパーク提携ホテル： 東京ディズニーリゾート（R）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ジャングリア沖縄の各提携ホテルのうち、対象ホテル
対象ホテルチェーン数： 37
旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）、国内ツアー（ホテルチェーン スペシャルオファーのみ）
→ ホテルチェーン スペシャルオファー特設ページはこちら
エントリーと旅行で、旅行代金を最大全額ポイントバック！
期間中にエントリーのうえ、対象サービスを予約・旅行したユーザーを対象に、抽選で合計2,500名に「楽天ポイント」を通常ポイント（1%）に加えて、以下の通り進呈されます。
・一等：抽選で30名に旅行金額の全額ポイント ※上限50,000ポイント
・二等：抽選で50名に5,000ポイント
・三等：抽選で2,420名に1,000ポイント
エントリー期間：2026年5月31日（日）10:00〜6月20日（土）23:59
予約期間：2026年6月1日（月）10:00〜6月20日（土）23:59
旅行対象期間：2026年6月1日（月）〜11月30日（月）
対象サービス：国内宿泊、国内ツアー（ANA楽パック、JAL楽パック、JR楽パック赤い風船）、レンタカー、バス、海外ホテル、海外ツアー、海外航空券
エントリー＆対象ホテルのご予約で、+15%ポイント還元
期間中にエントリーのうえ、海外ホテルを予約・利用したユーザーを対象に、「楽天ポイント」が通常ポイント（1%）に加えて、+15%分付与されます。
エントリー期間：2026年5月31日（日）10:00〜6月20日（土）23:59
予約期間：2026年6月1日（月）10:00〜6月20日（土）23:59
旅行対象期間：2026年6月2日（火）〜2027年3月31日（水）
対象：韓国、グアム、シンガポール、台湾、ハワイ（五十音順）等をはじめとする対象エリア内にある、セールプランを販売中のホテル（注3）
それぞれのキャンペーンで適応される期間も長いので、旅行や帰省の予定がある人はお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント最大20倍のSALEプラン
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります