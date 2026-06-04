Ubisoftが「レインボーシックス シージ」を自社ストアで安く販売しようとしたためSteamが同ゲームを削除しようと試みた疑惑が浮上

Ubisoftが「レインボーシックス シージ」を自社ストアで安く販売しようとしたためSteamが同ゲームを削除しようと試みた疑惑が浮上