夢の中で変身中！？おててを天高く突き出す猫の「ヒーロー寝相」

スヤスヤと眠る愛猫の姿は飼い主にとって最高の癒やしですが、時に思わぬポーズで笑いを誘ってくれることもあります。

Xにて、飼い主さんが「夢の中で変身してる」というつぶやきとともに投稿した写真に写っているのは、白くてモフモフなキャットベッドに仰向けで収まる元保護猫の男の子・ぽよすけくんの姿。

驚くべきはそのポーズで、お腹を大胆に上に向けてヘソ天状態になりながら、右手をピーンと天高く突き上げている様子は、まさにヒーローが「変身！」と叫んでいる決定的な瞬間のようです。

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■ 宇宙との交信？ヒーロー変身？豪快な寝相はリラックスの証

実はぽよすけくん、保護猫シェルターにいた時代から、その豪快な寝相でライブカメラ配信のチャット欄をたびたび沸かせていたという、天性の愛され気質を持つ猫ちゃん。

お迎え当時は6.4キロの立派な体格で、手足が短めだったことから動物病院の先生に「柔道家みたいだね」と評されたこともあるのだとか。少し臆病だけど人が大好きで、今では毎朝飼い主さんの鼻を優しくツンツンして起こしてくれる律儀な一面もあります。

飼い主さんによると、ぽよすけくんは気温が暖かくなってくると春夏秋冬に関係なくひっくり返って寝る癖があり、今回の「変身ポーズ」や、時には「宇宙との交信」をしているかのようなポーズは過去にも何度か目撃しているといいます。

特にここ1年ほどは、今回のように仰向けになりながらおててを空へ伸ばす頻度が増えたそうで、飼い主さんも「以前に比べて、我が家をよりリラックスできる安心な場所だと認めてくれて、のびのび過ごせている証拠なのかな」と嬉しそうに語っています。

ちなみに、夜一緒にベッドで寝ている時もよく手足が元気に飛んでくるため、寝具を思い切ってセミダブルに買い替えたという微笑ましい裏話も教えてくれました。

■ 夢の中では「百戦錬磨のカリカリ戦士」に？

もしも本当にこの時、ぽよすけくんが夢の中で何かに変身していたとしたら、一体どんな姿になっているのでしょうか。

大のカリカリ（キャットフード）好きで、シェルター時代もご飯が置かれているエリアを本拠地にしていたぽよすけくんのことを、家族の間では親しみを込めて「カリカリの番人」と呼んでいたそうです。

そんな食いしん坊な愛猫のポーズを見て、飼い主さんは「もしかしたら夢の中では番人を越えて、百戦錬磨の『カリカリ戦士』に変身して大活躍しているのかもしれませんね」と楽しげに想像を膨らませます。

また、ぽよすけくんの耳には、野良時代にお外で懸命に生き抜く中でついたと思われる、たくさんのちぎれ傷が残っています。

飼い主さんがその傷跡を愛おしさを込めて「天使の羽根」と呼んでいるように、現実のぽよすけくんはちょっぴり弱虫かもしれませんが、夢の中であれば、そんな傷多き戦士でありながらも負け知らずで、世界中の大好きなカリカリを守る心優しいヒーローになれているのかもしれない、と目を細めていました。

外での厳しい生活を乗り越え、片道2.5時間かけて何度も会いに来てくれた、優しい飼い主さんとの絆を掴み取ったぽよすけくん。今日も大好きな家族のそばで、世の美味しいご飯を守るために、幸せな変身の夢を見続けているのかもしれません。

＜記事化協力＞

・ぽよすけ・まったりダイエット中さん（@norapoyolife）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060202.html