3回の打席後に途中交代

【MLB】Wソックス ー タイガース（日本時間30日・シカゴ）

まさかの交代に、ファンの不安が広がった。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で出場。3回の打席後、途中交代でベンチに退き「まじか…」「痛すぎるわ」と悲鳴を上げるファンが続出した。

村上をアクシデントが襲ったのは3回1死一塁で迎えた第2打席。二ゴロとなり、併殺を阻止するため一塁を全力疾走で駆け抜けた。しかし、この激走で右太もも裏を痛め途中交代。アクーニャが代走に送られた。

主砲の交代直後、球団は公式X（旧ツイッター）を更新。「ムラカミは今夜の試合、右裏大腿部の張りのため途中交代した。更なる検査を受けているところだ」と、無念の交代となった村上の状態を明かした。

この報せを受け、日本のファンがSNS上で次々に反応。「大事件じゃないか」「えっそれはきつい」「村上が途中交代だと？」「軽症で済んでほしい」「リーグ2冠の絶好調男にアクシデントだと!?」「やだよ…」「リーグ2冠の絶好調男にアクシデント？」などの声が飛び交い、村上の状態を心配していた。（Full-Count編集部）