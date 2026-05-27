ミスや失敗を引きずらないために。大人のADHDの「自己肯定感」を取り戻す方法

対人関係のトラブルには、ADHDの特性が大きくかかわっています。とくに衝動性と不注意が原因になりやすく、ときには、取り返しがつかないほどのトラブルに発展することもあります。

自分の特性を自覚して、ものの言い方、気持ちのあらわし方、相手の気持ちを考えるなど、失敗を減らし、対人関係を改善するための具体的な方法を、書籍『大人のADHD「対人関係」マネジメント』より紹介します。

自分を「ダメな人間」と評価しない

ミスを指摘されたり、けんかをして非難されたりすると、自分のダメさに自信をなくし、自己肯定感を下げてしまいます。周りから「ひどい人」と思われているだろうと想像し、落ち込みます。

けれども、自分は「ダメな人間」と最低の自己評価をするのはやめましょう。覚えておいてほしいのが、基本的に、世の中の多くの人は、それほどあなたのことを「ひどい人」だと思っていないということです。

■くよくよしがち

誰でも失敗したときには落ち込みますが、ADHDの人は、自分を責めて落ち込み方がひどく、長く引きずることがあります。

■くよくよＳＴＯＰ

くよくよするのは心のエネルギーのムダづかい。いいことは何ひとつありません。むしろ考えたいのは、原因と対策です。改善するために、小さな成功を積み重ねていきましょう。

あなたが思うほど多くの人はあなたを悪く思っていない

■二次障害になることもある

くよくよから抜け出せず、長期にわたってストレスが続くと、うつ病や不安症、適応障害などにつながる場合があります。

眠れない、朝起きられない、何もやる気が起きない、涙が出てくる、だるさが続くなど、心の病の症状かもしれないと思ったら、受診しましょう。薬物療法や精神療法が必要かもしれません。あまりにつらければ、入院して休むという選択肢もあります。

また、つらさから逃れようとして、たばこやお酒、ネットゲーム、ギャンブルなどに依存してしまう人もいます。その場合は「依存症」としての治療が必要です。

失敗しても自分から心を閉ざさない

失敗したとき自分を責めてしまうのは、周りから責められたことが影響しているようです。家庭では家族やパートナーから、職場では上司から「ダメだな」などと言われ、そもそも子どものころから言われつづけてきたでしょうから、その言葉が、自己評価に影響ても、不思議ではありません。

けれども「どうせ自分は」と心を閉ざしていたら、何も変わりません。まず、周りに心を開き、悩みやつらさを伝えましょう。

■失敗すると

ADHDの人は、言葉をそのまま受け取る傾向があります。そのため、周囲の人の「ダメ」という言葉を受け入れて自己評価を下げ、自分を責めていることが多いのです。

ADHDなどの発達障害は生来のものですから、子どものころから特性がみられたはずです。忘れ物が多く、テストではミスが頻発、けんかも絶えないなど、親や教師から叱られつづけてきたでしょう。長い間の経験が「どうせできない」という思い込みになっています。

■心を開こう

周りを見れば、相談できる人や支援してくれる人がいるはずです。励ましや勇気づけをしてもらえば、がんばりつづけることができるでしょう。つらい気持ちを話すだけでもラクになります。

〇友だち

信頼できる友だちに、元気になれる言葉を伝えておき、ときどき言ってもらうのもいい

〇支援者

発達障害者支援センターなど、公的な機関を利用することも検討

〇カウンセラー

相性のいいカウンセラーを探そう。主治医に尋ねるか、自治体の保健相談の窓口を利用してもいい

〇おじさん、おばさん

親より遠く、他人より近い、絶妙な距離をもてるのが、親戚のおじさん、おばさん

〇上司

ADHDであることを開示するかはともかく、困りごとを相談してもいい

〇家族

つらい気持ちを話してみよう

子どものころの言葉や叱責を思い出し、「あのとき、親が○○してくれていたら」などと考えることもあるでしょう。なかには虐待に近いほどの境遇だった人もいます。しかし、そのころは発達障害について一般に知られていませんでした。親を責めるより、「親も困っていたのかも」と許すほうが、自分がラクになります。

ADHDであるゆえのつらさを理解してくれない親なら、離れてもいいのです。もう大人なのですから、自分で自分の心を守ります。

【続きはこちら】失敗ばかりの傷つきやすい自分を許そう――大人のADHDのための「心のケア」術