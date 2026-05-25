ブルワーズ3連戦の初戦…「ドジャー・ブルー」が投稿

ドジャースは22日（日本時間23日）から敵地でのブルワーズ3連戦に臨んでいる。大谷翔平投手はカード初戦から「1番・指名打者」で先発し、第1戦は4打数1安打1四球1打点、23日（同24日）は5打数2安打1四球1打点だった。ミルウォーキーでの試合だったが、スタンドにいた一人の“美女”に注目が集まった。

ドジャース専門メディア「ドジャー・ブルー」は22日（同23日）、自社X（旧ツイッター）を更新。「今夜の試合前、ミルウォーキーのドジャースファンはショウヘイ・オオタニのサインを手に入れることを願っていた」と綴り、スタンドにいるファンの写真を投稿した。

青のドジャースキャップをかぶり、白の上着を着ている少女の姿だった。その表情はどこか儚げ。右手にはボールを持ち、左手には「Ohtani すごいですね！ 私の持つこのボールにサインしてくれませんか？」と、日本語をまじえてアピールしていた。

大谷が実際にサインしたかは不明だが、球界最高のスーパースターは敵地でも圧倒的な人気を誇る。大谷自身も敵味方関係なく、特に子どもへの神対応でも知られている。（Full-Count編集部）