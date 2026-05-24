立石がデビュー5戦目で待望のプロ1号

■巨人 ー 阪神（24日・東京ドーム）

阪神・立石正広内野手が24日、東京ドームで行われた巨人戦に「1番・三塁」で先発出場。5回に竹丸和幸投手から逆方向弾を放ち、プロ初アーチを記録した。スーパールーキーの一発に「怪物すぎるやろ」「本物だわ、これは」と虎ファンがベタ惚れしている。

20打席目で待望の一発が飛び出した。5回1死一塁で迎えた第3打席、立石は、巨人ドラフト1位左腕の竹丸が投じた145キロ直球を捉えた。右翼方向に舞い上がった打球は美しい軌道を描き、右翼席に着弾。「NPB+」によると、打球速度164.5キロ、飛距離118メートル、28度の豪快アーチだった。

“ドラ1対決”を制した立石の一発に、SNS上ではファンの歓喜の声が数多く寄せられた。「きたああああ」「逆方向に初ホームランでやばすぎ」「魅力的な飛距離」「神すぎる」「超広角アーチスト」「やっぱすげえわ逆方向のこの伸び方」「いかつすぎる〜ホンモノ」「もはや1軍のベテラン」などのコメントが飛び交い、盛り上がりを見せていた。

立石は開幕は2軍で迎えたが、今月19日の中日戦で1軍デビュー。プロ初打席で中前打を放ち、幸先のいいスタートを切った。プロ初の1番で起用された22日の巨人戦では初の猛打賞を記録するなど、5試合連続で安打をマーク中。3球団競合の末、阪神に入団した逸材がプロの舞台で輝きを放っている。（Full-Count編集部）