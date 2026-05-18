データセクション<3905.T>＝５００円高はストップ高水準の２８４３円でカイ気配に張り付く。ビッグデータ分析ツールの提供やコンサルティングを手掛けるが、昨年、ＡＩデータセンター事業に本格参入し、マーケットの耳目を驚かすとともに株価も変貌を遂げた。その後は大幅な調整を強いられたものの、４月以降は売り物が枯れ、前週は大陽線を示現して大勢トレンド転換を示唆していた。そうしたなか、前週末１５日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想が目を見張る内容だった。ＡＩデータセンター事業が軌道に乗り、売上高は前期比４．８倍の１６２１億９３００万円、営業利益は同７倍の２４８億１５００万円と驚異的な伸びを見込んでいる。これがポジティブサプライズとなり、投資マネーが集中した。



テルモ<4543.T>＝マド開け急伸。同社は前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．５％増の１兆２３９０億円、最終利益予想は同２１．６％増の１６５３億円を計画する。２ケタ増益でかつ連続最高益更新の予想を示し、評価されたようだ。既存事業の成長が継続するほか、価格改定や前年の一時費用のはく落もあって、利益を押し上げる。昨年に買収を完了したＯｒｇａｎＯｘ社の事業も収益拡大に貢献する。今期の年間配当予想は前期比６円増配の３６円とした。２６年３月期の売上高は前の期比９．２％増の１兆１３１８億７７００万円、最終利益は同１６．２％増の１３５９億１４００万円だった。



ライフドリンク カンパニー<2585.T>＝急速人気化でストップ高。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７２０億円（前期比３６．７％増）、営業利益予想は６５億円（同２２．０％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。３つの新ラインの稼働に伴う生産数量及び販売数量の増加やＢ２Ｂ物流費の改善などを見込んでいる。期末一括配当予想は１円増配の１５円とした。２６年３月期は売上高が５２６億５１００万円（前の期比１８．２％増）、営業利益が５３億２６００万円（同１２．３％増）だった。生産数量及び販売数量が拡大するなか、Ｍ＆Ａにより獲得した生産拠点のボトル内製化をはじめコスト削減を進めた。



Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ<4053.T>＝大幅高で９連騰。５００円台に乗せて年初来高値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２４．６％増の４４億８００万円、営業利益は同２．１倍の６億２２００万円、最終利益は同８２．８％増の４億１７００万円となった。第１四半期の営業利益の通期計画に対する進捗率は３６％に上り、業績の上振れを期待した買いが集まったようだ。クリエイティブ＆エンジニアリング（Ｃ＆Ｅ）領域で組織強化の成果が現れ、受注金額が増加した。Ｍ＆Ａによる効果も寄与した。



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出所：MINKABU PRESS