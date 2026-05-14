¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¼¡ÃËÉ×ÉØ¤òÆ±¹Ô¤µ¤»¤¿¡Ö¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×
¶½Ì£¿¼¤¤Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÌ¾Á°
5·î14Æü¸áÁ°¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤ÎÅ·°ÂÌç¹¾ìÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ë¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¡Ë¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£À¤³¦¤Î¼ªÌÜ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Îµ»ö¡ÖThe Subtle Messages Sent by Who Is, and Isn¡Çt, Joining Trump in Asia¡×¡¢±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡¢ÊÆ¶âÍ»¡¦·ÐºÑÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎCNBC¤Þ¤ÇÊóÆ»³Æ¼Ò¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î¹Ò¶õ±§Ãèµ¡´ï³«È¯À½Â¤²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥±¥ê¡¼¡¦¥ª¥ë¥È¥Ð¡¼¥°ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë
À¤³¦ºÇÂç¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯CEO
PayPal¡¦¥Æ¥¹¥é¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡¦xAIÁÏ¶È¼Ô¤ÇÀ¤³¦°ì¶â»ý¤Á¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹´ë¶È¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥¦¥Ã¥ºCEO
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥Þ¥óCEO
À¤³¦ºÇÂçµé¶âÍ»µ¡´Ø¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼CEO
À¤³¦Í¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÊGS¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥½¥í¥â¥óCEO
Â¿¹ñÀÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO
È¾Æ³ÂÎÀ¤³¦ºÇÂç¼êNVIDIA¤Î¥¸¥§¥ó¡¦¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Âç¼ê¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥â¥óCEO
ºÇÂç¼ê¥«¡¼¥É²ñ¼ÒVISA¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¥Ê¥Ë¡¼CEO
¡½¡½Åù¡¹¤ÎÊÆ·ÐºÑ³¦½ÅÄÃ18¿Í¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï³ÊÊÌ¤Î¶½Ì£¤òÊú¤¯É×ºÊ¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¿ï¹Ô·ÐºÑ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×°ìÂ²¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Äë¹ñ¤òÅý³ç¤¹¤ë¼¡ÃË¥¨¥ê¥Ã¥¯¡õ¥é¥é¡¦¥È¥é¥ó¥×É×ºÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥óÉû¼ÒÄ¹¡¢ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMy View with Lara Trump¡×»Ê²ñ¤Î¥é¥é»á¤Ï¸µ¶¦ÏÂÅÞÁ´¹ñ°Ñ°÷Ä¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¡¦·Ð±Ä¡¢¶âÍ»¡¢°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¸ì¸»¤¬¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Îkleptes¡ÊÅ¥ËÀ¡Ë¤Èkratos¡Ê»ÙÇÛ¡Ë¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë±Ñ¸ì¡Ökleptocracy¡×¡Ê¥¯¥ì¥×¥È¥¯¥é¥·¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬¤¢¤ë¡£
²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ï£¹³ä°Â¤ÎÂçË½Íî
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¶Ëº¸¡×¤È´÷Èò¤¹¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤À¯¼£²È¡¢¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ÊÆ¾å±¡µÄ°÷¡Ê¥Ð¡¼¥â¥ó¥È½£Áª½Ð¡Ë¤¬4·î22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÂçÅýÎÎ¿¦¤òÄÌ¤¸¤Æ40²¯¥É¥ë¡ÊÌó6300²¯±ß¡Ë¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁºÇÂçÉôÊ¬¤ËÅö¤¿¤ë30²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4760²¯±ß¡Ë¤Ï°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë»ö¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÆâÌõ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤ÎÃßºâ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥×¥È¥¯¥é¥·¡¼¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¥µ¥ó¥À¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¡¢»¨»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤ÎÄ´ººÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¼ý»Ù°ìÍ÷É½¤òºîÀ®¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÏÑ´ß½ô¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤Ë¤è¤ë4²¯2580Ëü¥É¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î»äÅ¡¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¦¥é¥´¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È¼ý±×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÎã¤Ï¤³¤¦¤À¡£°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë´ØÏ¢¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¼ç¤Ë3»ö¶È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡²¾ÁÛÄÌ²ß¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎWorld Liberty Financial¡ÊWLFI¡Ë¡¢¢¥ß¡¼¥à¥³¥¤¥ó¡Ö¡ðTRUMP¡×¡¢£¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖUSD1¡×¤À¡£
¡ÖUSD1¡×¤Ï»Ô¾ì¤ÇºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢2026Ç¯4·îÃÊ³¬¤Ç»þ²ÁÁí³Û51²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤ÎÂ©»Ò¥¶¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹ÃË¥É¥Ê¥ë¥ÉJr¡¢·ï¤Î¼¡ÃË¥¨¥ê¥Ã¥¯»á¶¦¡¹¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÃÏ¶è¤Ç¹âµé²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¡ÖExecutive Branch¡×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê´ûÊó¡Ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëWLFI¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬5·î¾å½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ¿³¤Ê¼è°ú¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢È¯¹Ô¸åÈæ¤Ç9³ä°Â¤ÎÂçË½Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼¡ÃËÉ×ÉØ¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤Î»ñ³Ê¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤â¡¢¿ï¹ÔÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸åÊÔµ»ö¡Ø²¦°Ì·Ñ¾µ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³éË¾¤¹¤ë¡Ö²¦Ä«¡×¤Î³ÎÎ©¤È¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡Ù¤ËÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û²¦°Ì·Ñ¾µ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³éË¾¤¹¤ë¡Ö²¦Ä«¡×¤Î³ÎÎ©¤È¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÌ¾Á°