10日、前衆議院議員で中道改革連合（以下、中道）の小沢一郎氏（83）が事務所公式インスタグラムを更新。同日に盛岡市で開催された立憲民主党のイベントに出席したことを自身が映る写真とともに報告したのだが、その投稿で使われていた“楽曲”がネットをザワつかせている。

小沢氏は《本日は盛岡市で開催された立憲民主党岩手県連2026年定期大会に出席しました。》と衆議院で中道が公明党と合流する前の立憲民主党のイベントだったことを報告。《巨大権力に対峙する野党の今後を、この岩手県でも、みんなで一生懸命考えなければなりません。》と2月の衆院選で圧勝した自民党に対抗するために、《私も問題意識を共有するかけがえのない同志たちと共に引き続き闘いたいと思います。》と決意を新たにしていた。

同投稿につけられた音楽には、高木芳基氏（48）氏の『僕らは日本をあきらめない』という楽曲が使われていたのだが、実はこの楽曲は他党のテーマソングとして使われていた過去があるようで……。

「5人組ロックバンド、ザ・マスミサイルのボーカル高木氏が歌う同曲は’24年にリリースされ、10月の衆議院選挙では参政党が公式テーマソングとして使用していました。もともと高木氏と友人だった同党の神谷宗幣代表（48）が作詞に参加しながら、ともに楽曲を作り上げました。高木氏は他にも、『おはよう』『ヒーローは現れない』といった楽曲を作成してサブスク配信しており、参政党の活動ではさかんに使われていたようです」（WEBメディア記者）

ライバルである他党のテーマソングを投稿に使った小沢氏に対し、コメント欄やXでは困惑するユーザーが続出。以下のような声があがっていた。

《なぜこの音源》

《参政党のテーマソングだろ！》

《ネクタイがオレンジだし、この曲だし、誤解を招いてるなら訂正なさって下さい》

《小沢先生、参政党に異動されたのですか!?》

《使ったらダメではないでしょうけど、参政党の神谷代表作詞の曲を他党の方が使うのはどうなのかなー》

（すべて原文ママ）

「おそらく小沢氏側が参政党のテーマソングと知らずに使用してしまったと思われます。ただ、指摘したユーザーもいたように小沢氏はオレンジ色にも見える同党のテーマカラーのネクタイをしていたため、“誤解”する方が続出したのでしょう。

2月の衆院選で大敗し自身も落選した後、小沢氏は中道に対し“何をしたい政党なのか分からない”などと野田佳彦前共同代表（68）ら旧執行部を痛烈に批判。自身に近い立憲の参議院議員5名が首班指名で、中道の方針に反して造反を行うなど、党への不満は明らかでした。だからといって今回の件は“移籍”ということではなさそうですが……」（前出・WEBメディア記者）