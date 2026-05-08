●きょう8日(金)午前は雲多く雨がぱらつく所も 午後は晴れ間戻る

●きょう8日(金)は日ざし控えめなぶん 暑さも少し控えめに

●今週末は晴天続く 昼夜の寒暖差大に注意

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きのう7日(木)は日ざしタップリの空模様で、今年一番の暑さの所も多くなりました。しかし昨夜から気圧の谷の雲が広がり、今朝にかけて西日本は全般に雲が多く、一部に弱い雨雲もみられます。

きょう8日(金)午前中は引き続き雲が広がりやすく、ごく一部ぱらつく程度ではあるものの、にわか雨の可能性もあります。





ただし気圧の谷が通り過ぎたあと、今夜にかけては西日本は次第に高気圧に覆われてくる見込み。きょう午後は、だんだんと晴れ間が戻り、さらに今週末にかけても安定した天気が続きそうです。

今週末は穏やかな天気が続くぶん、朝晩は少々底冷えが強まりますが、昼間は強い日ざしでハイペースで気温が上がり、夏日続出…という、朝と昼との寒暖差が少々激しくなるでしょう。



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きょう8日(金)の県内は、昼頃までは雲の多い空模様。ごくわずかですが雨がぱらつく所もありそうです。午後になると、だんだんと青空が復活していくでしょう。





日ざしが少々控えめとなるぶん、気温の上がり方も前日よりは少し控えめとなります。それでも最高気温は21～23度くらいまで上がる所が多く、昼間は、この時期らしい過ごしやすさとなるでしょう。





きょう8日(金)の紫外線は、雲が少なくなってくる午後ほど強くなってきます。午前はにわか雨が心配なので、晴雨兼用の傘を活用するのが良いのでは、と思います。





今週末は土日とも安定した晴天が続く見込みです。朝晩は少々冷え込み、朝の最低気温が1桁にもなりそうですが、日中の気温は25度に達する夏日となるなど、少々激しい寒暖差にご注意ください。

来週もしばらく落ち着いた空模様の日々で、来週後半になるほど昼間は暑さのレベルが上がっていきそうです。こまめな水分補給など暑さ対策も入念に行っていきましょう。





日本のはるか南の海上で発生中の台風5号は、このあとはあまり発達する雰囲気はなく、来週初めにはフィリピンの東海上で熱帯低気圧に変わる見込みです。日本列島への直接の大きな影響はないでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

