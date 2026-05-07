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迷っている時間が一番もったいないです。50代60代が投資先を1つに絞るべき理由とその考え方を解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「迷っている時間が一番もったいないです。50代60代が投資先を1つに絞るべき理由とその考え方を解説！」を公開した。動画では、新NISAの開始を検討する50代・60代に向けて、情報過多による迷いを断ち切り、投資先を固定すべき理由とその実践方法を解説している。



鳥海氏はまず、50代・60代は20代・30代と比べて試行錯誤する時間が少ないため、自己流を捨てて効率的に投資を行う必要があると指摘。多くの人がNISAを始められない理由を「情報量が多すぎて『作業・方法』と『意思決定』がごっちゃになっているから」と分析し、料理に例えて「何を作るか決めてから作業に入るべきだ」と語った。



資産形成における意思決定として、鳥海氏は「毎月の投資額」「投資先」「証券会社」の3つを先に決めることを推奨する。特に投資先については「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の1本に絞ることを提案し、これ一つで世界中の優良企業に投資できる利点を説明した。さらに、無料の「金融電卓」サイトを用いて、自身の目標額に対するシミュレーションを行う方法も具体的に紹介している。



また、上手くいかない人の典型例として「投資先を変更することでリターンを上げようとすること」を挙げた。高配当株への投資や無駄な分散投資は、かえってリターンを下げる可能性があるとし、「皆さんがコントロールできるのは投資先ではなくて、投資する金額と投資する期間、これだけなんですよ」と強調した。



最後に鳥海氏は、初心者がやりがちな「株価下落時に積立をストップする」「100%納得するまで行動しない」といったミスに警鐘を鳴らした。インデックス投資において最も重要なのは時間であるとし、完璧を求めるよりも、まずは行動を起こすことの重要性を説いて締めくくった。