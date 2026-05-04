

総社警察署

5月4日午後、総社市で知人の男性を鎌で切りつけ殺害しようとしたとして、76歳の男が現行犯逮捕されました。

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、総社市に住む無職の男（76）です。

警察によりますと、男は2026年5月4日午後2時20分ごろ、総社市の自宅近くの荒れ地で、知人で自営業の男性（78）の右頬を鎌で切りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。被害者の男性は右頬に切り傷などを負いましたが、命に別状はないということです。

午後2時30分ごろ、被害者の長男（49）から「親父が鎌で斬りかかられた」と110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、右頬から血を流している被害者の男性と男を発見し、事情聴取を行うなどして男を午後3時10分ごろに現行犯逮捕しました。

男が現場の荒れ地で草刈りをしているのを見かけた男性が「頑張って」などと声を掛けたところ、男がいきなり男性に切りかかってきたということです。

警察の調べに対し、男は「わしがやったことに間違いありません」と容疑を認め、「昔から恨みがあって嫌いだった」などと話しているということです。