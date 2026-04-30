中島卓偉の楽曲「最後の一人になっても」が映画『偏向報道』のテーマ曲に起用されることが発表となった。

映画『偏向報道』は、風通しの悪い縦社会を舞台に、真実を放送できない知られざるテレビ報道のリアルな世界を描いた社会派エンターテインメント。情報操作、印象誘導、切り取り報道といった問題に真正面から踏み込み、現代社会における“真実とは何か”を問う話題作だ。

その核を支えるテーマ曲に起用される「最後の一人になっても」は、どれだけ孤立しようとも信念を貫く強さを歌い上げたナンバー。力強いメッセージとエモーショナルなボーカルが、本作の世界観と深く共鳴し、物語の余韻をより一層際立たせる。

中島卓偉はこれまでも数々のライブや作品を通して、本音を貫く姿勢を示してきたが、楽曲「最後の一人になっても」においてもその真骨頂を発揮。劇中で描かれる葛藤や選択とリンクし、観る者の心に強く訴えかける仕上がりだ。

■映画『偏向報道』

脚本・監督：荻野 欣士郎

鳥居 みゆき

東 さや香 大迫 一平 時東 ぁみ 郷田 ほづみ 小野 進也 岬 千泰 中島 健太 大内 智裕 中冨 杏子 三枝 りな 新井 花菜 中野 祥 誠 直也 螢 雪次朗

製作：荻野憲之 長谷部恵子 永堀真 山岸晶子

プロデューサー：阿久根裕行

アソシエイトプロデューサー：石川翔一

撮影：神野誉晃 照明：上田雅晴 録音：地福聖二

美術：金勝浩一 編集：石川貴大

音楽：中西ゆういちろう

テーマ曲：中島卓偉「最後の一人になっても」(For Roots. Co.,Ltd)

製作：偏向報道パートナーズ

制作プロダクション：キネマスタジオ 配給：エクラン

©2026偏向報道パートナーズ

■＜SURFACE×中島卓偉「さぁ！大器晩成！」＞

7月5日(日) 東京・Veats SHIBUYA

・LIVE：open15:00 / start15:30

・TALK：open18:30 / start19:00

出演：SURFACE / 中島卓偉

▼チケット

・LIVE 7,500円＋D

・TALK 3,500円＋D

■＜VOCAL SUMMIT 2026＞

9⽉20⽇(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open15:15 / start16:00

▼出演

椎名慶治(SURFACE)

HAZUKI(lynch.)

苑 (摩天楼オペラ)

逹瑯 (MUCC)

⽥澤孝介 (Rayflower / fuzzy knot)

中島卓偉

来夢 (キズ)

●GUEST GUITARIST：you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)、奈緒 (ΛrlequiΩ)

●SPECIAL BACKBAND：三代堅(G)、Kenji(G)、Ju-ken(B)、kiyo(Key)、shuji(Dr)

●司会：団長(NoGoD)

▼チケット

全席椅⼦席 前売9,800円 (ドリンク代別)