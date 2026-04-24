「早く終わらせなきゃ」と家事に追われていた私。「ママ、あのね」息子の言葉に「胸が温かくなった」

これは筆者自身の体験談です。忙しい日常に追われながらも、家事をこなしていたある日、5歳の息子から思いがけず感謝の言葉をもらいました。その一言に心が温かくなり、普段は気づかない家族との絆の大切さを再認識しました。

5歳の息子からのありがとう

忙しい毎日、家事に追われていたある日のこと。夫が帰宅する時間が迫り、夕食の準備や洗濯物を畳んでいる最中に突然、5歳の息子が部屋に入ってきました。真剣な表情で「お母さん、ありがとう」と言ったのです。私は思わず手を止めて、驚きながらも「ありがとう？」と聞き返しました。息子は少し照れくさそうに続けました。

思いがけない感謝の言葉

「だって、お母さん、毎日ご飯作ってくれるし、お片付けしてくれるし、僕のことをいっぱいお世話してくれるから」その言葉を聞いた瞬間、胸が温かくなりました。普段は当たり前のようにしている家事や世話が、息子にとって大きな意味を持っていると、改めて気づかされた瞬間でした。息子の小さな手で抱きしめられ「ありがとう」と言われると、なんだかとても幸せな気持ちになりました。