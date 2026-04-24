抹茶好き必見!ヨックモック｢シガール オゥ マッチャ｣が今年も限定復活

新緑の季節が近づくと、無性に恋しくなるのが｢抹茶｣の味わい。数ある抹茶スイーツの中でも毎年圧倒的な人気を誇るあの逸品が今年も帰ってきました!ギフトスイーツの王道として愛され続ける｢ヨックモック｣から、初夏限定の｢シガール オゥ マッチャ｣が2026年4月15日(水)より全国の店舗にて発売開始。今回は、ヨックモックと抹茶の魅力を紹介します。

老舗 堀田勝太郎商店と最強タッグ!

今回の｢シガール オゥ マッチャ｣に使用されているのは、天保年間創業、京都･宇治の老舗製茶卸問屋｢堀田勝太郎商店｣の厳選された宇治抹茶。特筆すべきは、熟練の茶師による｢合組(ごうぐみ)｣という技術です。

合組とは、異なる特性を持つ茶葉を組み合わせ、一つの理想的な味を作り出す伝統のブレンド技術。ヨックモックのシガールが持つ豊かなバターの風味に負けず、なおかつお互いの良さを引き立て合う。そんな黄金比を目指し、数ある茶葉の中からこの商品のために特別に調合されたオリジナルブレンドの抹茶が使用されています。

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

ひと口で虜にする、香り･コク･苦み

｢シガール オゥ マッチャ｣を口に運んだ瞬間、まず驚くのはその香りの華やかさ。バターをふんだんに使用したラングドシャ生地が、宇治抹茶のふくよかな香りを包み込み、噛むほどに抹茶の甘みと旨みが広がります。

さらに、生地の中には抹茶チョコレートが詰められており、後味には心地よい抹茶特有の苦みが。香料を一切使用せず、素材本来の力だけで表現された鮮やかな緑色と深い味わいは、抹茶好きにはたまらない逸品です。

東京駅限定｢手作りクッキーシュー｣も見逃せない!

東京駅を訪れるなら絶対に見逃せないのが、東京駅一番街店限定の｢ヨックモックの手作りクッキーシュー MATCHA｣です。

｢シガール オゥ マッチャ｣と同じこだわりの宇治抹茶を使用したこのシュークリームは、自家製の抹茶カスタードクリームがこれでもかというほどたっぷり。バニラの優しい風味が抹茶の輪郭を際立たせ、サクサクのクッキー生地との相性も抜群です。

また、｢シガール オゥ マッチャ｣の販売期間に合わせて、東京駅一番街店の内装が抹茶仕様に様変わり。いつもと雰囲気が違う店内でお買い物を楽しんでみては。

初夏のギフトや、自分を労うティータイムに

ラインアップは、手軽に楽しめる5本入(税込1,080円)から、ギフトに最適な14本入(税込3,132円)までシーンに合わせて選択可能。全国での販売期間は6月14日(日)までを予定しているそうですが、なくなり次第終了かつ毎年大人気の商品のため早めのチェックがおすすめです。

※東京駅一番街店では4月7日(火)~8月中下旬、空港店は5月1日(金)~8月中下旬まで販売(なくなり次第終了)