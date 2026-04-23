か、可愛いーーーッッ♡【ガチャ】コンプしたくなる？！「新作キャラグッズ」

キャラクターグッズやミニチュアなど、さまざまなジャンルのアイテムが手に入る【ガチャ】には、毎週のように新商品が登場します。どれが出てくるかわからないドキドキ感やコンプリートを狙いたくなるクオリティの高さ・可愛さに、ついつい新作をチェックしてしまう人も多いはず。今回は、そんな数あるカプセルトイの中から、コンプしたくなる「新作キャラグッズ」を紹介します。

ぎゅっと抱きしめる姿が可愛い

「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」は、クレヨンしんちゃんに登場するカスカベ防衛隊のみんなが、それぞれの大好きなものをぎゅっと抱きしめた姿がマスコットになったカプセルトイ。チョコビのキャラクター、ワニ山さんを抱きしめるしんちゃんが、大きな目をうるうるとさせながら喜んでいる表情も可愛いポイントです。

懐かしのおはじきシールがチャームに

平成のシール帳ブームで大人気だった、おはじきシールをチャームにした「平成ファンシー おはじきシール めじるしチャーム」。おはじきシールのチャームだけでなく、キャラクターのラインナップも平成女児には懐かしいものばかりです。キャラクターの懐かしさから、子どもよりも大人の方が夢中になってしまうかも。

思わず足を止めてしまいそうな【ガチャ】の「新作キャラグッズ」。今回紹介したカプセルトイはどちらも全5種類と、比較的コンプリートを狙いやすいラインナップです。店頭で見つけたら、ぜひチャレンジしてみて。

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writer：河合 ひかる