ÃæÃ«½á¿Í¡¡°æ¾å¾°ÌïÀï¥ª¥Ã¥ºÉÔÍø¤â¥Ë¥ä¥ê¡Ä¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÊÖ¤¹¤À¤±¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£µ·î£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£³¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Ìó£±¤«·î¤ÎÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ç½É¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ª¥Ã¥º¤¬ÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÊÖ¤¹¤À¤±¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸¢°Ò¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬Äê¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡á£Ð£Æ£Ð¡Ë¤Ç£²°Ì¤Î°æ¾å¤È£·°Ì¤ÎÃæÃ«¡£À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î£²¿Í¤Î·ãÆÍ¤ÏÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î°ìÀï¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ï°æ¾å¾¡Íø¤¬£±¡¦£±£¸¡Á£±¡¦£²£¹ÇÜ¡¢ÃæÃ«¾¡Íø¤¬£³¡¦£·£µ¡Á£´¡¦£µÇÜ¤È¡¢Ìó£³ÇÜ¤Îº¹¤ÇÃæÃ«¤¬ÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£°Àï¹Ô¤Ã¤¿À¤³¦Àï¤Ç¥ª¥Ã¥º¤¬ÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¸½¼Â¤òÃæÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢£µ·î£²Æü¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÊÖ¤¹¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Í½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¾¡Íø¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½àÈ÷¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¹ç½É¤Ç£±£°£°¥é¥¦¥ó¥É°Ê¾å¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç¤ËÌó£²£°£°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¹ë²÷¤Ê£Ë£Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ê·ø¤¯µ»½Ñ¤Ç´°Éõ¤¹¤ë»î¹ç¤â¸«¤»¤ëËüÇ½·¿¤Î°æ¾å¹¶Î¬¤Ø¡Ö°ú¤½Ð¤·¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°æ¾åÁª¼ê¤â°ì¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÍè¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿°ìÀï¤ò¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÃæÃ«¤È»÷¤¿ÂÎ¤Ä¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¡¢µ÷Î¥¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾å²ó¤Ã¤¿Àï¤¤¡£¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¹¥¤¤ÊÁª¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÃæÃ«¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¹ç½É¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤ÆÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£