「中日２−５阪神」（１４日、バンテリンドーム）阪神が微妙な判定でリクエストした。５−１の八回。森下が右翼フェンス手前の飛球をファウルラインの近くで捕球しようとし、グラブに当てながら落球した。だが、森下はファウルグラウンドだと勘違いしたのか、すぐにボールを追わずに、フェア判定を見てから慌てて送球した。その間に打者走者の辻本は一気に三塁へ。森下のアピールを受けて藤川監督がリクエストしたが、判
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