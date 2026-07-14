◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５阪神（１４日・バンテリンドーム）阪神が連勝でリーグ単独首位をキープした。立役者は「はるとらバッテリー」だ。この日から、腰痛で２軍調整していた伏見が１軍復帰。先発の高橋は女房役とあうんの呼吸で竜打線をねじ伏せ、８回７安打２失点でリーグトップの１１勝目を挙げた。これで、伏見とのコンビは今季１０試合で８勝負けなし、防御率０・６８。抜群の相性を誇っている。前回７日の巨