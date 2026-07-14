大ヒット御礼舞台あいさつに出席した乃木坂４６・井上和（カメラ・高澤　孝介）スポーツ報知

乃木坂46井上和 グループ内のトイ・ストーリー5旋風明かす「グッズだらけ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 乃木坂46の井上和が「トイ・ストーリー５」舞台あいさつに登壇した
  • 同作は興収51億円でディズニー史上国内最速で50億円を突破したとのこと
  • 全国ツアー裏側がグッズだらけと、メンバーの反響の大きさを喜んでいた
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