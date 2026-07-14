ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大野智がオンラインサロン開設へ ファン巻き込むリゾートビジネス構… 嵐が活動休止 ホテル 趣味 テレビ 釣り モデル 広告 相葉雅紀 大野智 YouTube SNS 宮古島 週刊女性PRIME 大野智がオンラインサロン開設へ ファン巻き込むリゾートビジネス構想？ 2026年7月14日 21時0分 リンクをコピーする 大野智が運営を発表した個人サロン「さと島」の公式SNSに、7月8日、新たな動画が投稿された。【写真】ひげに奇抜タトゥーまで！大野智が公開した“ありのまま”の姿「大野さんがオーナーを務めるリゾート施設がある宮古島とみられる海辺で、口ひげをたくわえラフな姿でビーチを走るなど、南国で開放的に過ごす様子が収められていました。また、かねて報じられていた左腕のタトゥーも隠すことなく披露。青緑色を基調とした奇抜な 記事を読む 関連の最新ニュース 嵐が活動休止 記事時間 06/26 16:51 牛丼屋のパート主婦 在宅ワークで収入6倍をかなえるまでの軌跡 記事時間 06/12 16:22 大野智、タトゥーの範囲が拡大か「入念に考えたそうですよ」と芸能関係者 記事時間 08/07 20:17 「嵐の活動休止は私の提案」藤島ジュリー景子氏の発言にファン怒り