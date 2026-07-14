大野智が運営を発表した個人サロン「さと島」の公式SNSに、7月8日、新たな動画が投稿された。【写真】ひげに奇抜タトゥーまで！大野智が公開した“ありのまま”の姿「大野さんがオーナーを務めるリゾート施設がある宮古島とみられる海辺で、口ひげをたくわえラフな姿でビーチを走るなど、南国で開放的に過ごす様子が収められていました。また、かねて報じられていた左腕のタトゥーも隠すことなく披露。青緑色を基調とした奇抜な