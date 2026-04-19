病院の検査も終え、すっかり元気を取り戻したピンポンパン兄妹。専用に作ってもらった運動場で走り回り、ごはんをいっぱい食べて、生き生きと過ごしているのだとか。悲しそうな目をしていた子猫ちゃんたちが、元気に遊ぶ姿に感動してしまいます。

ママさんとパパさんの懸命なお世話で命を繋いだ幼い兄妹。きっとこれから、素敵な猫生を歩んでいくことでしょう。

子猫兄妹の救出劇は、たくさんの人に感動を届けました。

投稿には、「救って下さり本当に有難うございました」「本当に愛くるしい顔立ち」「このまま無邪気に大きくなってね」「沢山食べていっぱい遊んで幸せ摑もうね」といった声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』には、ご夫婦が愛情いっぱいに行う保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『にこねこ【保護猫の保育園】』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。