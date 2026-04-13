１０日に２６歳の若さで急死したお笑いコンビ・共犯者の洋平さんの相方、国京が１３日、Ｘを更新。洋平さんの訃報についての思いをつづった。

国京は「２０２６年４月１０日相方の洋平が急逝いたしました」と報告。「急なことすぎて実感がありません。驚き桃の木山椒の木ブリキにタヌキに蓄音機です。寅さん好きの洋平がよく言っていた台詞です」とつぶやいた。

前日にはマネジャーと３人で「どうやって売れていくか」を話し合っていたといい「大好きなレコードについて熱く語っていましたが、話が長く何を伝えたいか全然分かりませんでした。この感じ洋平だなぁと思いながら聞いていました」と直近の洋平さんの様子も明かした。

「特別仲のいいコンビではなかったし解散しかけたときもありました。ですがここ半年ぐらいは同じ目標に向かっていい関係になってきたと思っていました」と無念さをにじませ「元々は松竹養成所の余りもの２人。そんな２人が５年でＭ−１準々決勝いけたり、ビートたけし杯でたけしさんから直接アドバイスをもらえたりしました。よく頑張ったと思います。でももっと上にいきたかったし、いけると思ってました」と吐露した。

「５年間という短い間でしたが応援してくれたファンの方には感謝しかありません。２人とも半端物で周りの方に支えられなんとか続けることができました」と関係者、ファン、仲間に感謝もつぶやいていた。

洋平さんは１０日、急死。所属の松竹芸能は死因について「現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」としている。