米ラスベガスでフェザー級8回戦

米ネバダ州ラスベガスで現地5日に行われたボクシングで、衝撃のKOシーンが生まれた。フェザー級8回戦でアレクシス・デ・ラ・セルダとアーヴィン・フラー（ともに米国）が対戦。デ・ラ・セルダの戦慄右フックに、ファンも驚きの声を上げている。

第3ラウンド、残り約30秒。デ・ラ・セルダが放ったカウンターの右フックが、フラーの顔面をとらえた。被弾直後、フラーは前のめりに崩れ落ち、レフェリーが試合を止めた。

米プロモート企業「Zuffaボクシング」のXが「マジかよ今の！」、ボクシング専門誌「ザ・リング」のXが「残酷なKO。アレクシス・デ・ラ・セルダが、アーヴィン・フラー3世をワンパンチのノックアウトで仕留めた」としてKOシーンの動画を投稿。ファンの間にも衝撃が走った。

「彼は大丈夫なのか？」

「なんてフックだよ！」

「あのパンチはレベルが違う。相手が後遺症なく回復することを願う」

「間違いなく年間最優秀KO候補だ」

「完璧な仕掛けだった。ヘビのように構えて、一撃で『おやすみ（KO）』させた」

デ・ラ・セルダは9勝（5KO）、フラー12勝（6KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）