【写真たっぷり】大バズ中のアイドル「CUTIE STREET」が食レポ対決！ロッテの新アイス「アジアに恋して」発表会をレポート。

ロッテは、2026年4月6日に、10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズを全国で発売します。

「アジアに恋して」の発売に伴い、楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」でTikTok総再生回数74億回するなど、今Z世代から圧倒的な支持を集める8人組アイドルグループ「CUTIE STREET」との楽曲・CMタイアップが実現。新商品兼新CM発表会が、3月25日に都内で行われました。

その発表会の模様と新商品の味わいをレポートします。

「スプーンの取り方によって味が変わるんだよね」（川本笑瑠さん）

発表会では、「CUTIE STREET」のメンバー8人が2人1組（計4チーム）になって、食レポ対決を行いました。優勝したのは、「マンゴーラッシー」アイスを試食した川本笑瑠さんと佐野愛花さんのペア。

「じゃじゃじゃーん、もう色味が可愛いですね」「まずマンゴーの香りがどかーんときて、甘いんですけどすごいさっぱりとした甘さ」（佐野さん）、「スプーンの取り方によって味が変わるんだよね」「ライブの後や、リフレッシュしたい時に食べたい味わい」（川本さん）などと、アイスの見た目や特徴、食べるシーンについて具体的に伝えていました。

ロッテの新商品開発部の担当者によると、4月6日発売の「アジアに恋して」シリーズのメインターゲットは、ブームやトレンドに敏感な"若年女性層（Z世代女性）"。昨今、カフェチェーンが参入しているアジアンカルチャーに着目し、特にアジアンスイーツ特有のフルーツや茶の香り豊かな風味にこだわって開発したそうです。

「黒糖烏龍ミルクティー」「クリーミー杏仁豆腐」「ジャスミンミルクティー」「マンゴーラッシー」の4種類が発売されます。内容量は各120ml、価格はオープン。

筆者はイベントで2種を試食しました。鉄観音烏龍と黒糖ソースを使用した「黒糖烏龍ミルクティー」は、ひと口目にソースのインパクトに驚きました。アイスの部分は烏龍の風味がしっかりと感じられ、落ち着いた甘さですが、ソースは甘さがアクセントとなって、ソースのありなしでまったく印象が異なります。

また、「ジャスミンミルクティー」も試食しました。アイス部分はまろやかな甘さで、甘酸っぱいパッションフルーツソースがアクセントになっています。

CUTIE STREETの川本さんも言っていたように、スプーンのすくい方次第で異なる表情を見せる「アジアに恋して」シリーズは、最後まで飽きることなく楽しめます。筆者は特に台湾カフェのドリンクやスイーツが好きな人に刺さりそうだと思いました。

40枚以上！撮影写真をイッキ見せ

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）