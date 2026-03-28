【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の目で自分を育てましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
手放したくないものや守りたいものがあります。それのために、自分をどう見せていくかをこだわっていくでしょう。でも今は、長期的に自分を変えたり成長させていくと良い時です。仕事や公の場では誰に合わせてキャラクターを設定して良いかわからず、結局は素の状態が出てしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
小さなことでも不安になったり心配してしてしまったりします。そのため慎重に行動を取るのですが、逆に相手に誤解を与えてしまうようなことや印象を下げてしまうことをしてしまうでしょう。シングルの方は、駆け引きができない裏表のない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の恋愛に対しての見る目が厳しい時です。
｜時期｜
4月1日 気持ちを張り続ける ／ 4月4日 レベルアップする
｜ラッキーアイテム｜
注射
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞