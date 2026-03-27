Photo: 門岡 明弥

ROOMIE 2025年1月4日掲載の記事より転載

空気清浄機に加湿器、サーキュレーターなど。

主にリビングにはさまざまな家電を置いていますが、数が増えるほど「電源まわり」の存在感が気になってくるんですよね。

山崎実業のスチール台車

山崎実業 「収納付きスチール台車 tower」

電源ケーブルやACアダプターの存在感を隠すために導入したのが、山崎実業の「収納付きスチール台車」。

山崎実業の台車はこれまでも愛用していたものの、今回お迎えしたこちらはスチール製のタイプ。

重さは約3.3kg、耐荷重は約30kgと重厚感があります。

裏にはもちろんキャスターが付いています。一見「台車」には見えないスタイリッシュなデザインも◎です。

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電源まわりのアイテムを収納できる

ただ物を載せるだけの台車と決定的に違うのは、内側のつくり。

天板を取り外すと、ちょっとした収納スペースが現れます。

僕はこの台車の上に空気清浄機を載せようと思っていたので、ケーブル類をイン！

天板下は熱がこもりにくい通気設計になっているため、熱がこもる心配も少なめ。

配線通し口のおかげで、「使いたい部分」だけをうまく出すことができます。

中にケーブルやACアダプターを収納することで、空気清浄機の背面側もスッキリ。

これまではケーブルのごちゃごちゃ感があったのですが、いい感じに整頓されました。

また、空気清浄機は少し場所を移動させるのも大変だったので、台車のおかげで軽く動かせるようになったのもありがたい。掃除もしやすくなりました！

重たい家電の定位置にも

空気清浄機のほか、ポータブル電源用にも1台使っています。

このポータブル電源は結構重さがあるのですが、台車のおかげで部屋間の移動も楽ちん。

キッチンで少し使いたい！みたいなときも重宝しています。

特に「本体を充電するためのケーブル」をどこに収納するか悩んでいたのですが、台車の中にしまえるのでとても助かる。

太いケーブルでもしっかり収納できるため、大型家電でも余裕を持って収納できるところも◎です。

いくつあってもいい

まずは空気清浄機、ポータブル電源用に2台使ってみましたが、加湿器やサーキュレーター用にも買い足したいな〜と思いました。

電源まわりのスペースがスッキリしただけで、なんだかリビング全体が整理整頓されたような気も。

他にも保存食品や飲料水の保存にも重宝するので、もはやいくつ持っていてもいいかもな……。

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Photo: 門岡 明弥