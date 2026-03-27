Googleが「Gemini 3.1 Flash Live」発表、リアルタイム対話向けに遅延を低減した音声モデルでSynthIDによる電子透かしも採用、音声とカメラを使う「検索Live」も日本を含む世界各地で提供開始

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